Защита осуждённого на 13 лет колонии Быкова обжаловала приговор
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«Да, подал», — сообщил он ТАСС в ответ на вопрос, подана ли апелляция на приговор.
Она будет рассматриваться Красноярским краевым судом.
7 сентября в Красноярске суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства.
По версии следствия, в 1994 году предприниматель поручил своему знакомому устранить членов преступной группировки, с которыми у него возник конфликт из-за распределения доходов.