Защита осуждённого на 13 лет колонии Быкова обжаловала приговор

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Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, осуждённого на 13 лет лишения свободы за организацию двойного убийства, обжаловала приговор. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прохоров.
Защита осуждённого на 13 лет колонии Быкова обжаловала приговор
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  • © Zamir Usmanov

«Да, подал», — сообщил он ТАСС в ответ на вопрос, подана ли апелляция на приговор.

Она будет рассматриваться Красноярским краевым судом.

7 сентября в Красноярске суд на основании вердикта присяжных приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства.

По версии следствия, в 1994 году предприниматель поручил своему знакомому устранить членов преступной группировки, с которыми у него возник конфликт из-за распределения доходов.

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