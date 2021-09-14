Эксперт прокомментировал разницу цен за ЖКХ в разных регионах страны

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, с чем связана разница стоимости услуг ЖКХ в разных регионах России.

По его словам, самое большое значение имеют природно-географические условия региона.

«В этой связи понятно, что коммуналка будет дороже там, где зимы холоднее. Производство энергии и доставка коммунальных услуг до населения там дороже. Очевидно, что в верхней части рейтинга стоимости коммунальных услуг окажутся регионы Сибири, Дальнего Востока, а также Арктической зоны Российской Федерации. К регионам-лидерам по этому показателю попадает, например, Чукотка, Магаданский край, и другие регионы с суровыми климатическими условиями», — отметил он.

Ещё одним фактором удорожания, на который указал специалист, является стоимость разного рода компонентов услуг, например, аренда или зарплата сотрудникам.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.