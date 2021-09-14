Эксперт прокомментировал разницу цен за ЖКХ в разных регионах страны

Короткая ссылка
Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, с чем связана разница стоимости услуг ЖКХ в разных регионах России.
Эксперт прокомментировал разницу цен за ЖКХ в разных регионах страны
  • globallookpress.com
  • © Met Gala

По его словам, самое большое значение имеют природно-географические условия региона.

«В этой связи понятно, что коммуналка будет дороже там, где зимы холоднее. Производство энергии и доставка коммунальных услуг до населения там дороже. Очевидно, что в верхней части рейтинга стоимости коммунальных услуг окажутся регионы Сибири, Дальнего Востока, а также Арктической зоны Российской Федерации. К регионам-лидерам по этому показателю попадает, например, Чукотка, Магаданский край, и другие регионы с суровыми климатическими условиями», — отметил он.

Ещё одним фактором удорожания, на который указал специалист, является стоимость разного рода компонентов услуг, например, аренда или зарплата сотрудникам.

Ранее член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить