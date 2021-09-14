Единая система управления дежурных сил ПВО создана на учениях «Запад-2021»

Единая система управления дежурных сил противовоздушной обороны создана в рамках проведения совместных стратегических учений «Запад-2021».

«В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» создана единая система противовоздушной обороны», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что все средства управляются из единого центра.

Для управлениями средствами ПВО используются овременные средства связи и автоматизированная система управления (АСУ).

Ранее Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проходит основной этап совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021».