Единая система управления дежурных сил ПВО создана на учениях «Запад-2021»
«В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» создана единая система противовоздушной обороны», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что все средства управляются из единого центра.
Для управлениями средствами ПВО используются овременные средства связи и автоматизированная система управления (АСУ).
Ранее Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где проходит основной этап совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021».