В Белгородской области нашли снаряд времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«Выехавшие к месту происшествия взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли миномётную мину 120 мм... Боеприпас времён Великой Отечественной войны был вывезен и ликвидирован на специальном полигоне», — говорится в заявлении.
Ранее «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии сообщало, что в Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны. Один из них оказался боевым.