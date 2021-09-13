В Белгородской области нашли снаряд времён Великой Отечественной войны

В селе Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области был обнаружен боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Выехавшие к месту происшествия взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли миномётную мину 120 мм... Боеприпас времён Великой Отечественной войны был вывезен и ликвидирован на специальном полигоне», — говорится в заявлении.

Ранее «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии сообщало, что в Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны. Один из них оказался боевым.