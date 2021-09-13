В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

«Туристами в Испанию мы пока не можем ехать — авиасообщение открылось только для определённого круга лиц. В Ирак, наверное, возможны только командировки политического и делового характера. В Словакию туризм возможен», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, Кения — очень перспективное направление, интересное для пляжного отдыха.

Как добавил Барзыкин, авиасообщение — первый шаг к возобновлению туризма.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.