В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
В РСТ прокомментировали возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией
  • Reuters

«Туристами в Испанию мы пока не можем ехать — авиасообщение открылось только для определённого круга лиц. В Ирак, наверное, возможны только командировки политического и делового характера. В Словакию туризм возможен», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, Кения — очень перспективное направление, интересное для пляжного отдыха.

Как добавил Барзыкин, авиасообщение — первый шаг к возобновлению туризма.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.

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