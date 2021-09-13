В Альянсе туристических агентств прокомментировали новые ограничения в Греции

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала новые ограничения в Греции для невакцинированных туристов.

«С учётом ограничений мы понимаем, что туристы смогут находиться на территории отеля с тем ПЦР-тестом, с которым они въехали в страну. Но за территорией отеля — выйти в ресторан или на экскурсию — нужен будет свежий тест, вы платите €10, это получается накладно», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, либо придётся обедать и ужинать на территории отеля, либо постоянно искать места с открытой площадкой.

«Уже видна динамика, что страны будут принимать на отдых туристов только вакцинированных. Это меры безопасности... думаю, не только в Греции это будет», — отметила эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.