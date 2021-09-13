В АТОР прокомментировали возобновление полётов в Египет из четырёх российских городов

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала сообщение, что с 21 сентября возобновляются полёты в Египет из аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
В АТОР прокомментировали возобновление полётов в Египет из четырёх российских городов
  • Reuters

«Решение оперштаба создаёт предпосылки, чтобы продукт немного подешевел. Расширены допуски, возможности для других перевозчиков. Соответственно, потенциально возникает конкуренция между игроками, это может повлиять на цену», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, каждый оператор будет сам считать рентабельность рейсов из того или иного города. 

Ранее Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.

Также стало известно, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

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