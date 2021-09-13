В АТОР прокомментировали возобновление полётов в Египет из четырёх российских городов
- Reuters
«Решение оперштаба создаёт предпосылки, чтобы продукт немного подешевел. Расширены допуски, возможности для других перевозчиков. Соответственно, потенциально возникает конкуренция между игроками, это может повлиять на цену», — заявила она в беседе с «Российской газетой».
По её словам, каждый оператор будет сам считать рентабельность рейсов из того или иного города.
Ранее Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.
Также стало известно, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.