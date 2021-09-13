В Тюменской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны. Один из них оказался боевым.
В Тюменской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны
  • © Управление Росгвардии по Тюменской области

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

76-миллиметровая миномётная мина была обнаружена в микрорайоне Княжева в Тюмени во время строительных работ. Её обезвредили на полигоне.

Второй снаряд нашли в Червишевском районе у жилого дома. Это оказалась противотанковая учебная мина. Её передали в оперативно-следственную группу для проведения проверки.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области петербургские сапёры обезвредили 24 боеприпаса времён войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить