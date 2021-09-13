В Тюменской области обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

В Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны. Один из них оказался боевым.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

76-миллиметровая миномётная мина была обнаружена в микрорайоне Княжева в Тюмени во время строительных работ. Её обезвредили на полигоне.

Второй снаряд нашли в Червишевском районе у жилого дома. Это оказалась противотанковая учебная мина. Её передали в оперативно-следственную группу для проведения проверки.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области петербургские сапёры обезвредили 24 боеприпаса времён войны.