Специалист по недвижимости рассказал об особенностях аренды посуточного жилья

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Руководитель подмосковного агентства недвижимости Александр Саяпин рассказал об особенностях аренды посуточного жилья.
Специалист по недвижимости рассказал об особенностях аренды посуточного жилья
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Арендаторы не сами ищут жильцов, им звонят управляющие компании, которые предлагают взять их под своё крыло. И уже управляющие компании сами организуют рекламу, показы, встречают людей, заселяют их, убирают и чистят квартиру. За все эти услуги берут от 20 до 50%, остальную прибыль отдают собственнику», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, квартира таким образом изнашивается быстрее, но как правило, арендные квартиры никто не жалеет.

Как отметил Саяпин, многие сейчас предлагают пойти дальше и организовать хостелы, что запрещено в жилых домах.

«Кроме этого, многие ведут очень активную деятельность, не платя налогов, а, как правило, соседям не нравится проходной двор в подъезде, они начинают жаловаться и потом возникают вопросы к собственникам, а не к компаниям-посредникам», — уточнил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время всё больше граждан выбирают посуточную аренду квартир, так как это в полтора — два раза дешевле, чем снимать номер в отеле.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России сократилось количество арендного жилья.

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