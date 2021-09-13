Специалист по недвижимости рассказал об особенностях аренды посуточного жилья

Руководитель подмосковного агентства недвижимости Александр Саяпин рассказал об особенностях аренды посуточного жилья.

«Арендаторы не сами ищут жильцов, им звонят управляющие компании, которые предлагают взять их под своё крыло. И уже управляющие компании сами организуют рекламу, показы, встречают людей, заселяют их, убирают и чистят квартиру. За все эти услуги берут от 20 до 50%, остальную прибыль отдают собственнику», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, квартира таким образом изнашивается быстрее, но как правило, арендные квартиры никто не жалеет.

Как отметил Саяпин, многие сейчас предлагают пойти дальше и организовать хостелы, что запрещено в жилых домах.

«Кроме этого, многие ведут очень активную деятельность, не платя налогов, а, как правило, соседям не нравится проходной двор в подъезде, они начинают жаловаться и потом возникают вопросы к собственникам, а не к компаниям-посредникам», — уточнил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время всё больше граждан выбирают посуточную аренду квартир, так как это в полтора — два раза дешевле, чем снимать номер в отеле.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России сократилось количество арендного жилья.