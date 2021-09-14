Автоэксперт Попов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах осенью

Короткая ссылка
Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о выводах иностранных специалистов, что в осенний период мокрые листья на дороге представляют опасность для автолюбителя.
Автоэксперт Попов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах осенью
  • Pixabay

В беседе с Inforeactor он пояснил, что мокрые листья почти как лёд. Осенняя органика снижает коэффициент сцепления с дорогой более чем в два раза. Соответственно, нужно готовиться к условьям льда: к заносу, к увеличению тормозного пути, работать без блокировки колёс, не совершать резких движений, пояснил эксперт.

Другая проблема может заключаться в том, что дренажные отверстия забиваются листьями. Попов подчеркнул, что листья могут начать гнить, а это, в свою очередь, может привести к коррозии.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить