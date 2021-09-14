Автоэксперт Попов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах осенью

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о выводах иностранных специалистов, что в осенний период мокрые листья на дороге представляют опасность для автолюбителя.

В беседе с Inforeactor он пояснил, что мокрые листья почти как лёд. Осенняя органика снижает коэффициент сцепления с дорогой более чем в два раза. Соответственно, нужно готовиться к условьям льда: к заносу, к увеличению тормозного пути, работать без блокировки колёс, не совершать резких движений, пояснил эксперт.

Другая проблема может заключаться в том, что дренажные отверстия забиваются листьями. Попов подчеркнул, что листья могут начать гнить, а это, в свою очередь, может привести к коррозии.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.