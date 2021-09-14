Автоэксперт Попов предупредил автомобилистов об опасности на дорогах осенью
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В беседе с Inforeactor он пояснил, что мокрые листья почти как лёд. Осенняя органика снижает коэффициент сцепления с дорогой более чем в два раза. Соответственно, нужно готовиться к условьям льда: к заносу, к увеличению тормозного пути, работать без блокировки колёс, не совершать резких движений, пояснил эксперт.
Другая проблема может заключаться в том, что дренажные отверстия забиваются листьями. Попов подчеркнул, что листья могут начать гнить, а это, в свою очередь, может привести к коррозии.
Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» посоветовал россиянам не отказываться от приобретения нового автомобиля, несмотря на рост цен.