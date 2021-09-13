В «Автостате» назвали самые популярные модели машин в России

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Самым популярным автомобилем в России на середину 2021 года признан ВАЗ-2107. Таких моделей в стране насчитывается 1,6 млн, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
В «Автостате» назвали самые популярные модели машин в России
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Второе место занимает ВАЗ-2106 — 1,2 млн автомобилей. На третьей строчке оказался внедорожник Lada 4×4 — 1 млн.

Наиболее популярной иномаркой названа корейская Kia Rio — 967 тыс. единиц (с учётом версий X-Line и X).

Далее следует Hyundai Solaris (873 тыс.).

Ранее координатор сообщества «Синие ведёрки», автоэксперт Пётр Шкуматов и президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дали рекомендации по смене резины на зимнюю.

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