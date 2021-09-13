В «Автостате» назвали самые популярные модели машин в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Второе место занимает ВАЗ-2106 — 1,2 млн автомобилей. На третьей строчке оказался внедорожник Lada 4×4 — 1 млн.
Наиболее популярной иномаркой названа корейская Kia Rio — 967 тыс. единиц (с учётом версий X-Line и X).
Далее следует Hyundai Solaris (873 тыс.).
Ранее координатор сообщества «Синие ведёрки», автоэксперт Пётр Шкуматов и президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дали рекомендации по смене резины на зимнюю.