Свыше 600 тысяч туристов посетили округ Сергиев Посад за лето
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Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
«С июня по август городской округ Сергиев Посад посетили более 600 тыс. человек. Муниципалитет пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона. Всего с начала года здесь побывали свыше 1 млн туристов», — говорится в материале.
Московскую область с января посетили более 8 млн туристов. Помимо Сергиева Посада, они посещали Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Кубинке.
Как ранее сообщал сайт URA.RU, Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений у россиян для путешествий в бархатный сезон.