Свыше 600 тысяч туристов посетили округ Сергиев Посад за лето

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Более 600 тыс. туристов побывали в Сергиево-Посадском округе Московской области в июне — августе 2021 года, сообщили в региональном Комитете по туризму.
Свыше 600 тысяч туристов посетили округ Сергиев Посад за лето
  • © Сергиево-Посадский городской округ
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Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«С июня по август городской округ Сергиев Посад посетили более 600 тыс. человек. Муниципалитет пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона. Всего с начала года здесь побывали свыше 1 млн туристов», — говорится в материале.

Московскую область с января посетили более 8 млн туристов. Помимо Сергиева Посада, они посещали Коломну, Зарайск, Клин и парк «Патриот» в Кубинке.

Как ранее сообщал сайт URA.RU, Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений у россиян для путешествий в бархатный сезон.

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