В Московской электронной школе появился новый сервис
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учёбе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.
«Чтобы продемонстрировать разнообразие интересов и достижений, например при поступлении в вуз или колледж либо для презентации ребёнка на различных конкурсах, школьники и их родители раньше собирали отдельную папку с бумажными грамотами, творческими работами или занимались кропотливым сканированием этих документов и их оцифровкой для дальнейшей пересылки в электронном виде. Теперь на это не нужно тратить время и усилия: сервис позволит собрать такие сведения в электронном виде», — рассказала Киселёва.
Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.