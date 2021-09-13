В Московской электронной школе появился новый сервис

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Заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Наталия Киселёва рассказала, что в Московской электронной школе (МЭШ) появился новый сервис «Портфолио учащегося».
В Московской электронной школе появился новый сервис
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Там будут храниться все достижения школьника — его успехи в учёбе, в научных и спортивных конкурсах, олимпиадах, проектной, исследовательской и творческой деятельности.

«Чтобы продемонстрировать разнообразие интересов и достижений, например при поступлении в вуз или колледж либо для презентации ребёнка на различных конкурсах, школьники и их родители раньше собирали отдельную папку с бумажными грамотами, творческими работами или занимались кропотливым сканированием этих документов и их оцифровкой для дальнейшей пересылки в электронном виде. Теперь на это не нужно тратить время и усилия: сервис позволит собрать такие сведения в электронном виде», — рассказала Киселёва.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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