Возбуждено дело по факту обнаружения замёрзшего в Челябинской области мальчика

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в регионе замёрзшего пятилетнего ребёнка.

Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по области.

Голодного и полураздетого ребёнка обнаружили жители пригородного микрорайона Вишневая Горка и вызвали полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность). Устанавливаются должностные лица соцслужб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьёй», — говорится в сообщении.

Ранее, как информировало ФАН, прокуратура Московской области инициировала проверку по факту обнаружения малолетней девочки без присмотра взрослых в Жуковском.