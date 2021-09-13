Возбуждено дело по факту обнаружения замёрзшего в Челябинской области мальчика
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Об этом URA.RU сообщили в СУ СКР по области.
Голодного и полураздетого ребёнка обнаружили жители пригородного микрорайона Вишневая Горка и вызвали полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность). Устанавливаются должностные лица соцслужб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьёй», — говорится в сообщении.
Ранее, как информировало ФАН, прокуратура Московской области инициировала проверку по факту обнаружения малолетней девочки без присмотра взрослых в Жуковском.