На международном форуме в Сочи обсудят перспективы беспилотного транспорта

Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» открывается в Сочи. Мероприятие проводит с 13 по 15 сентября госкомпания «Автодор».

Об этом сообщает газета «Известия».

Участники обсудят перспективы запуска беспилотных транспортных систем от Санкт-Петербурга до Урала по международному транспортному маршруту Европа — Западный Китай.

В рамках деловой программы состоится выставка, где представят наработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы и технологии, отвечающие за безопасность.

Ранее URA.RU сообщало, что за пять лет количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз.