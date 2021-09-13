На международном форуме в Сочи обсудят перспективы беспилотного транспорта

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Международный форум «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве» открывается в Сочи. Мероприятие проводит с 13 по 15 сентября госкомпания «Автодор».
На международном форуме в Сочи обсудят перспективы беспилотного транспорта
  • © «Автодор - Торговая Площадка»
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Об этом сообщает газета «Известия».

Участники обсудят перспективы запуска беспилотных транспортных систем от Санкт-Петербурга до Урала по международному транспортному маршруту Европа — Западный Китай.

В рамках деловой программы состоится выставка, где представят наработки в области проектирования, строительства, ремонта и содержания дорог, интеллектуальные транспортные системы и технологии, отвечающие за безопасность.

Ранее URA.RU сообщало, что за пять лет количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз.

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