Разведчики ЧФ провели учения в Крыму
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Об этом пишет «Новый Севастополь».
Военнослужащие выполнили задачи с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», также были отработаны способы вывода из строя коммуникаций условного противника.
В учениях было задействовано около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.