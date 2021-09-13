Разведчики ЧФ провели учения в Крыму

Подразделения разведки Черноморского флота вернулись в пункт дислокации после проведения учения на полигонах Крымского полуострова.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

Военнослужащие выполнили задачи с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», также были отработаны способы вывода из строя коммуникаций условного противника.

В учениях было задействовано около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.