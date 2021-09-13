Малый ракетный корабль «Град» спустят на воду 17 сентября в Зеленодольске

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Зеленодольский завод имени А.М. Горького 17 сентября спустит на воду многоцелевой малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 («Буян-М»). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Малый ракетный корабль «Град» спустят на воду 17 сентября в Зеленодольске
  • © Минобороны России

«Торжественный спуск на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 «Град» состоится 17 сентября на Зеленодольском заводе имени Горького в Республике Татарстан», — сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Отмечается, что многоцелевой МРК проекта 21631 «Град» оснащён новейшим ракетным и артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Ранее главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил, что испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН начнутся в 2022 году.

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