Малый ракетный корабль «Град» спустят на воду 17 сентября в Зеленодольске

Зеленодольский завод имени А.М. Горького 17 сентября спустит на воду многоцелевой малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 («Буян-М»). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны.

© Минобороны России

«Торжественный спуск на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 «Град» состоится 17 сентября на Зеленодольском заводе имени Горького в Республике Татарстан», — сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Отмечается, что многоцелевой МРК проекта 21631 «Град» оснащён новейшим ракетным и артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Ранее главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович заявил, что испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН начнутся в 2022 году.