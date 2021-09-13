Патрульные катера ЧФ провели учения со стрельбами в акватории Чёрного моря

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Экипажи быстроходных катеров отряда противодиверсионных сил и средств Черноморского флота провели учение со стрельбами на морском полигоне боевой подготовки Чёрного моря.
Патрульные катера ЧФ провели учения со стрельбами в акватории Чёрного моря
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Для перехвата неопознанной группы быстроходных катеров в море вышел отряд из пяти патрульных катеров типа «Раптор», предназначенных для перехвата, задержания или уничтожения малых целей», — сообщила пресс-служба ЧФ.

Личный состав отряда провёл зачётные артиллерийские стрельбы по надводным целям. Военнослужащие также отработали задачи по противоминной и противодиверсионной защите пункта базирования с гранатометанием.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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