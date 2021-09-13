На Камчатке экипажи Ил-38 ТОФ уничтожили подлодку условного противника

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учений на Камчатке отработали уничтожение подлодки условного противника.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«В ходе выполнения задач над акваторией Авачинского залива на первом этапе учения в сопровождении истребителей МиГ-31 лётчики осуществили комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буёв, приёмом и анализом информации», — отметили в пресс-службе.

Всего в учениях на Камчатке приняли участие более 20 самолётов и вертолётов.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.