В Челябинске досрочно начался отопительный сезон

Из-за низких температур отопительный сезон в Челябинске начался досрочно.

Как передаёт URA.RU, по заявкам руководителей тепло начали подавать в социальные учреждения.

«По заявлениям начали подключать к теплу социальные объекты. Сейчас отопление включили в 13 детских садах. До 15 сентября все документы теплоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону во всём городе будут сданы на проверку», — доложил вице-мэр Александр Астахов главе города Наталье Котовой в ходе трансляции аппаратного совещания в администрации 13 сентября.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с газетой «Известия» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.