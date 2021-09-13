В Челябинске досрочно начался отопительный сезон

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Из-за низких температур отопительный сезон в Челябинске начался досрочно.
В Челябинске досрочно начался отопительный сезон
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, по заявкам руководителей тепло начали подавать в социальные учреждения.

«По заявлениям начали подключать к теплу социальные объекты. Сейчас отопление включили в 13 детских садах. До 15 сентября все документы теплоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону во всём городе будут сданы на проверку», — доложил вице-мэр Александр Астахов главе города Наталье Котовой в ходе трансляции аппаратного совещания в администрации 13 сентября.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с газетой «Известия» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.

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