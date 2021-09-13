В России из-за высокого урожая яблок вырос спрос на соковыжималки

Спрос на соковыжималки у россиян в августе — сентябре этого года вырос в три раза по сравнению с июнем — июлем, сообщила пресс-служба сайта объявлений «Авито».

Об этом пишет «Газета.Ru».

Аналитики связали резкий рост интереса пользователей платформы к соковыжималкам с высоким урожаем яблок, который отмечается в 2021 году.

«Несмотря на широкий ассортимент соков на прилавках магазинов, считается, что домашний сок — более полезная и натуральная альтернатива, поэтому сегодня всё больше сторонников здорового образа жизни обзаводятся собственными соковыжималками. К тому же прогнозируется, что в этом году урожай яблок в России будет на 20% больше, чем в прошлом году, и составит примерно 1,5 млн т», — говорится в сообщении.

Средняя цена соковыжималки составила 1 тыс. рублей.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.