Эксперт по кибербезопасности назвал источники информации мошенников о счетах россиян

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко сообщил, что после участившихся случаев мошенничества с использованием персональных данных и сведений о счетах россиян службы безопасности крупных кредитных организаций максимально усилили защиту.
Эксперт по кибербезопасности назвал источники информации мошенников о счетах россиян
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik эксперт заявил, что, по его мнению, одним из основных поставщиков информации для злоумышленников являются микрофинансовые организации (МФО).

«Мошенники чаще всего узнают о состоянии счёта человека от сотрудников микрофинансовых организаций. Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. А когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные. Утечек из банков происходит всё меньше и меньше, поскольку службы безопасности отслеживают все обращения», — объяснил эксперт.

По его словам, вторым источником сведений о россиянах для мошенников являются онлайн-магазины.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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