Эксперт по кибербезопасности назвал источники информации мошенников о счетах россиян
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В беседе с радио Sputnik эксперт заявил, что, по его мнению, одним из основных поставщиков информации для злоумышленников являются микрофинансовые организации (МФО).
«Мошенники чаще всего узнают о состоянии счёта человека от сотрудников микрофинансовых организаций. Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. А когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные. Утечек из банков происходит всё меньше и меньше, поскольку службы безопасности отслеживают все обращения», — объяснил эксперт.
По его словам, вторым источником сведений о россиянах для мошенников являются онлайн-магазины.
Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.