Дело о крушении самолёта L-410 под Иркутском передано в центральный аппарат СК

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о крушении самолёта L-410 в Иркутской области.
Дело о крушении самолёта L-410 под Иркутском передано в центральный аппарат СК
  • © СК

Об этом ТАСС сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело для наиболее полного расследования передано в Главное следственное управление СК», — сказала она.

Ранее стало известно, что на месте крушения был найден второй бортовой самописец.

12 сентября L-410 группы компаний «СиЛа» совершил жёсткую посадку в четырёх километрах от посёлка Казачинского Иркутской области. На борту находились 16 человек: четыре человека погибли, 12 пострадали.

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