В Минтуризме Египта прокомментировали ситуацию со стоимостью авиабилетов
- Reuters
Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
«Туристическая виза сейчас стоит $25 для туриста», — уточнил Халед аль-Анани.
Он также отметил, что цена билета из Шарм-эш-Шейха в Луксор и обратно будет около $100, включая налоги.
Количество рейсов, которым разрешено лететь из Москвы в Шарм-эш-Шейх, — 15, из Москвы в Хургаду — тоже 15, уточнил глава Минтуризма Египта.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.