В Минтуризме Египта прокомментировали ситуацию со стоимостью авиабилетов

Глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани заявил, что в ближайшее время стоимость авиабилетов на египетском направлении не изменится.

Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Туристическая виза сейчас стоит $25 для туриста», — уточнил Халед аль-Анани.

Он также отметил, что цена билета из Шарм-эш-Шейха в Луксор и обратно будет около $100, включая налоги.

Количество рейсов, которым разрешено лететь из Москвы в Шарм-эш-Шейх, — 15, из Москвы в Хургаду — тоже 15, уточнил глава Минтуризма Египта.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.