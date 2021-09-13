В Москве рассказали об объёме оказанной бизнесу помощи в период пандемии
По его словам, было принято пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса. Мерами поддержки воспользовались 60,1 тыс. организаций из пострадавших отраслей, в которых работают более 700 тыс. человек.
«Общий объём мер поддержки составил порядка 100 млрд рублей», — сообщил заммэра.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.