В Москве рассказали об объёме оказанной бизнесу помощи в период пандемии

Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете «Известия» рассказал, что за время пандемии на поддержку бизнеса было выделено порядка 100 млрд рублей.