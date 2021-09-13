В Москве рассказали об объёме оказанной бизнесу помощи в период пандемии

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Вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете «Известия» рассказал, что за время пандемии на поддержку бизнеса было выделено порядка 100 млрд рублей.

По его словам, было принято пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса. Мерами поддержки воспользовались 60,1 тыс. организаций из пострадавших отраслей, в которых работают более 700 тыс. человек.

«Общий объём мер поддержки составил порядка 100 млрд рублей», — сообщил заммэра.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.

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