Пассажиры аварийно севшего в Красноярске самолёта вылетели резервным бортом

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Пассажиры самолёта Boeing 767 рейса Анталья — Владивосток, который совершил аварийную посадку в Красноярске, вылетели во Владивосток резервным бортом.

«Самолёт вылетел от нас в 04:50 (00:50 мск)», — цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта Красноярска.

Отмечается, что резервный борт прибыл из Москвы.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, причиной аварийной посадки Boeing 767 стал отказ гидросистемы.

Ранее пассажирский Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Белгород, со сработавшим датчиком неисправности совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево.

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