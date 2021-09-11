Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Курганской области и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Шумкова Вадима Михайловича — губернатора Курганской области», — говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Александра Невского сенатора от Северной Осетии Таймураза Мамсурова и орденом Почёта сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.