Два человека погибли в результате ДТП с участием трактора в Туве

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Два человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения автомобиля с трактором в Туве.
Два человека погибли в результате ДТП с участием трактора в Туве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«По предварительным данным следственно-оперативной группы, 35-летний водитель автомобиля Toyota Allion допустил столкновение с трактором марки Т-25, двигавшимся в попутном направлении с неисправными внешними световыми приборами», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в результате аварии на месте скончался водитель и 62-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье автомобиля.

«22-летний пассажир Toyota Allion был госпитализирован в травматологическое отделение медучреждения, водитель трактора с ушибленной раной головы, закрытым переломом ключицы и ушибом поясничного отдела позвонка доставлен в реанимационное отделение», — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП у посёлка Строитель в Тамбовской области один человек погиб и ещё шестеро пострадали.

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