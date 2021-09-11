Два мальчика пропали в Белгородской области

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В Следственном комитете Белгородской области заявили о пропаже двух мальчиков десяти и 11 лет.
Два мальчика пропали в Белгородской области
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Как отмечает ведомство, вечером 10 сентября мальчики покинули дом в селе Голофеевка после незначительной ссоры с отцом. Перед уходом они забрали некоторую сумму денег. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребёнок уходил из дома.

«Следственным отделом... организовано проведение процессуальной проверки по факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и 11 лет», — сказали в СК.

В настоящий момент правоохранительные органы и волонтёры ведут поиск детей. Уполномоченными лицами проведён осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.

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