Два мальчика пропали в Белгородской области

В Следственном комитете Белгородской области заявили о пропаже двух мальчиков десяти и 11 лет.

Как отмечает ведомство, вечером 10 сентября мальчики покинули дом в селе Голофеевка после незначительной ссоры с отцом. Перед уходом они забрали некоторую сумму денег. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребёнок уходил из дома.

«Следственным отделом... организовано проведение процессуальной проверки по факту самовольного ухода из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа двух мальчиков десяти и 11 лет», — сказали в СК.

В настоящий момент правоохранительные органы и волонтёры ведут поиск детей. Уполномоченными лицами проведён осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.