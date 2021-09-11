Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа под Ельцом

Прокуратура Липецкой области начала проверку после взрыва бытового газа в посёлке Солидарность под Ельцом.

«Прокуратура области организовала проверку по факту взрыва в жилом доме в посёлке Солидарность. На место происшествия выезжали заместитель прокурора области Павел Коростелёв и прокурор Елецкого район Станислав Живалов», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Отмечается, что в случае выявления нарушений со стороны должностных лиц и органов будут приняты меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей пострадавшего дома», — уточнили там.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва.

В ночь на субботу, 11 сентября, в жилом доме в посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошёл взрыв газа. По данным МЧС, погибли два человека. Также сообщалось, что под завалами ищут мужчину.