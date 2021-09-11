Один человек погиб из-за взрыва газа в Ельце
В результате взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме в Ельце Липецкой области погиб один человек, ещё шестеро пострадали.
- © МЧС РФ
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что под завалами могут находится три человека, их ищут.
Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему: