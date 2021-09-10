В Подмосковье прошли учения Авиалесоохраны

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В подмосковном городе Пушкино прошли учения Авиалесоохраны.
В Подмосковье прошли учения Авиалесоохраны
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Об этом сообщает ОТР.

По сценарию учений загорелась тайга. Площадь возгорания составляла 1 га. Первым пожар обнаружил самолёт Ан-2. На тушение прибыла команда пожарных, затем ещё одна — на вертолёте. Также были задействованы специалисты на вездеходах.

Окончательно справиться с пожаром помог встречный пал.

Учения были посвящены юбилею Авиалесоохраны. Ведомство отмечает 90-летие.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что инженеры Центрального военного округа проложили более 130 км противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.

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