В Казани открыли памятник Гавриилу Державину

В Казани открыли памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. Монумент расположен на территории Квартала юстиции.

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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана. Как заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, памятник Державину символизирует законность, обеспечение прав и интересов граждан, укрепление государственности. Квартал юстиции — городское пространство, где сконцентрируют правовые услуги, которыми смогут воспользоваться жители республики. Там разместят территориальное управление Минюста России, Центр бесплатной юридической помощи, Центр гражданских инициатив. Ранее kp.ru сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия памятника героям 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.