В Казани открыли памятник Гавриилу Державину

Короткая ссылка
В Казани открыли памятник поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину. Монумент расположен на территории Квартала юстиции.
В Казани открыли памятник Гавриилу Державину
  • © tatarstan.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Как заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, памятник Державину символизирует законность, обеспечение прав и интересов граждан, укрепление государственности.

Квартал юстиции — городское пространство, где сконцентрируют правовые услуги, которыми смогут воспользоваться жители республики. Там разместят территориальное управление Минюста России, Центр бесплатной юридической помощи, Центр гражданских инициатив.

Ранее kp.ru сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия памятника героям 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить