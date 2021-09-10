В Казани открыли памятник Гавриилу Державину
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.
Как заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, памятник Державину символизирует законность, обеспечение прав и интересов граждан, укрепление государственности.
Квартал юстиции — городское пространство, где сконцентрируют правовые услуги, которыми смогут воспользоваться жители республики. Там разместят территориальное управление Минюста России, Центр бесплатной юридической помощи, Центр гражданских инициатив.
Ранее kp.ru сообщало, что в Москве состоялась церемония открытия памятника героям 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.