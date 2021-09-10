В Волгоградской области почтили память главы МЧС Зиничева

В Центральном районе Волгограда прошло траурное мероприятие в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

К стихийным мемориалам в областном ведомстве и у фасадов пожарно-спасательных частей региона были возложены цветы. Также состоялась минута молчания.

«Он был настоящим человеком с большой буквы. Истинный русский офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и наконец — жизнь. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких», — отмечается в сообщении ведомства.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», церемонию прощания с Евгением Зиничевым также посетил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.