В Волгоградской области почтили память главы МЧС Зиничева

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В Центральном районе Волгограда прошло траурное мероприятие в память о погибшем главе МЧС России Евгении Зиничеве.
В Волгоградской области почтили память главы МЧС Зиничева
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

К стихийным мемориалам в областном ведомстве и у фасадов пожарно-спасательных частей региона были возложены цветы. Также состоялась минута молчания.

«Он был настоящим человеком с большой буквы. Истинный русский офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и наконец — жизнь. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких», — отмечается в сообщении ведомства.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», церемонию прощания с Евгением Зиничевым также посетил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.

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