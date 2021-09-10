Министр туризма Египта прокомментировал ситуацию с российскими туристами

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Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани прокомментировал ситуацию с российскими туристами.
Министр туризма Египта прокомментировал ситуацию с российскими туристами
  • РИА Новости

В беседе с НТВ он заявил, что в четверг встречался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и заверил её, что Египет принимает все меры, необходимые в условиях пандемии.

Также министр рассказал о планах расширения чартерной программы с Россией. Кроме того, Египет намерен организовать авиарейсы между Шарм-эш-Шейхом и Луксором.

Халед аль-Анани выразил уверенность, что уровень туризма из России в скором времени вернётся к тому, который был до закрытия авиасообщения между двумя странами.

«У нас уникальный продукт, можно купаться и в декабре, и в феврале», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с Египтом.

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