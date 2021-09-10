Психолог Наумова рассказала, кто оказывает помощь детям из неблагополучных семей

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, кто оказывает помощь детям из неблагополучных семей.

«Если родители становятся недееспособными, то на помощь приходит служба органов опеки и попечительства. Очень важно работать с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни, для того чтобы им помочь до того, как у них появятся дети. Ребёнку лучше всего расти именно в семье, если она адекватная», — заявила она в беседе с ФАН.

По словам Наумовой, в противном случае ребёнка могут изъять из семьи. Как отметила психолог, даже если ему подберут адекватную семью с хорошими условиями, это всё равно станет дополнительным стрессом.

Чтобы учитель мог понять, что ребёнок растёт в неблагополучной семье, необходимо поддерживать связь с его родителями, также рекомендуется обращать внимание на внешний вид ребёнка, его психологическое состояние.

«Нужно просто обратить внимание на тревожные моменты и привлечь психолога на разговор с таким ребёнком. После этого важно приглашать родителей и узнавать, требуется ли им помощь, и только после принимать серьёзные решения», — добавила эксперт.

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