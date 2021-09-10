В Крыму спасли заблудившихся в лесу туристов с ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Сотрудники ведомства установили, что заблудившиеся туристы находились в районе скалы Бадем-Кая.
«Так как в группе был четырёхлетний ребёнок, было принято решение двигаться к селу Богатырь более длинным, но менее опасным маршрутом», — отметили в пресс-службе.
Туристов доставили в Соколиное, где они временно остановились. Медицинская помощь не потребовалась.
Ранее сайт «Аргументы и Факты» сообщал, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников транспортной полиции Таймырского ЛО МВД за спасение группы туристов.