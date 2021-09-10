Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»

Глава Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «дельта» на сегодняшний день составляет от 83% до 94% (в зависимости от метода подсчёта).

Об этом Гинцбург заявил в ходе сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

«Эффективность защиты «Спутника V», по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать», — цитирует его ТАСС.

Гинцбург добавил, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna против штамма «дельта», по данным американских и израильских университетов, «колеблется от 40% с небольшим до 52%».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что распространение штамма «дельта» коронавируса на территории США может быть продолжительным.