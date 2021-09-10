Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против штамма «дельта»
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Об этом Гинцбург заявил в ходе сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.
«Эффективность защиты «Спутника V», по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83% до 94% в зависимости от того, по каким показателям и как считать», — цитирует его ТАСС.
Гинцбург добавил, что эффективность вакцин Pfizer и Moderna против штамма «дельта», по данным американских и израильских университетов, «колеблется от 40% с небольшим до 52%».
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что распространение штамма «дельта» коронавируса на территории США может быть продолжительным.