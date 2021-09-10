Объём инвестиций в СЭЗ Крыма превысил 170 млрд рублей

Общий объём инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) Крыма превысил 170 млрд рублей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма со ссылкой на вице-премьера — министра финансов республики Ирину Кивико, передаёт «Крыминформ».

«Общий объём осуществлённых инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) Крыма превысил 170 млрд рублей, из них 120 млрд рублей составляют капитальные вложения, создано порядка 50 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2019 году объём инвестиций в СЭЗ оценивался в 106 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили объёмы производства в первом полугодии вдвое.