В союзе туриндустрии прокомментировали новую программу Ростуризма

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал проект программы путешествий, который подготовлен совместно Ростуризмом и Министерством образования и науки России.

В беседе с Nation News Барзыкин заявил, что инициатива ориентирована на молодое поколение и призвана не только усилить интерес к внутренним путешествиям, но и значительно увеличить их доступность.

«Это может служить импульсом, катализатором, чтобы люди задумались о путешествиях. Основной сегмент путешествующих — это молодёжь. Оказывать им услуги бесплатно никто не сможет, но дать импульс, предложить субсидировать путешествия — это хорошее дело, чтобы стимулировать направление. Это работает примерно так же, как кешбэк», — пояснил специалист.

Регистрация на участие в программе бесплатных путешествий, которая будет действовать на территории всех федеральных округов страны, уже стартовала.

Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий в бархатный сезон.