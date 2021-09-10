В союзе туриндустрии прокомментировали новую программу Ростуризма

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал проект программы путешествий, который подготовлен совместно Ростуризмом и Министерством образования и науки России.
В союзе туриндустрии прокомментировали новую программу Ростуризма
  • Pixabay

В беседе с Nation News Барзыкин заявил, что инициатива ориентирована на молодое поколение и призвана не только усилить интерес к внутренним путешествиям, но и значительно увеличить их доступность.

«Это может служить импульсом, катализатором, чтобы люди задумались о путешествиях. Основной сегмент путешествующих — это молодёжь. Оказывать им услуги бесплатно никто не сможет, но дать импульс, предложить субсидировать путешествия — это хорошее дело, чтобы стимулировать направление. Это работает примерно так же, как кешбэк», — пояснил специалист.

Регистрация на участие в программе бесплатных путешествий, которая будет действовать на территории всех федеральных округов страны, уже стартовала.

Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий в бархатный сезон.

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