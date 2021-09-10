Губернатор Красноярского края поделился воспоминаниями о Зиничеве

Короткая ссылка
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил церемонию прощания и поделился воспоминаниями о трагически погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве.
Губернатор Красноярского края поделился воспоминаниями о Зиничеве
  • РИА Новости

«Знаете, вот бывают такие особые люди, от которых исходит какое-то глубокое личное обаяние и какая-то вот мощь. Это всё было в Евгении Николаевиче. Он был немногословным таким, но в его таких иногда очень коротких репликах, реакциях чувствовалась и государственность, и глубокая такая мужская порядочность. Поэтому для меня лично его трагическая гибель — это, конечно, серьёзный удар», — признался Усс в беседе с kp.ru.

Губернатор рассказал, что провёл с Зиничевым последние сутки, а накануне вечером глава МЧС порекомендовал ему лететь домой.

«А в обед на следующий день поступило это печальное известие, в которое я до самого вечера не мог — на чисто эмоциональном уровне — просто поверить. Я не мог это принять, что он погиб...» — сказал Усс.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», церемонию прощания с Евгением Зиничевым также посетил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить