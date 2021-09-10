Губернатор Красноярского края поделился воспоминаниями о Зиничеве

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил церемонию прощания и поделился воспоминаниями о трагически погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве.

«Знаете, вот бывают такие особые люди, от которых исходит какое-то глубокое личное обаяние и какая-то вот мощь. Это всё было в Евгении Николаевиче. Он был немногословным таким, но в его таких иногда очень коротких репликах, реакциях чувствовалась и государственность, и глубокая такая мужская порядочность. Поэтому для меня лично его трагическая гибель — это, конечно, серьёзный удар», — признался Усс в беседе с kp.ru.

Губернатор рассказал, что провёл с Зиничевым последние сутки, а накануне вечером глава МЧС порекомендовал ему лететь домой.

«А в обед на следующий день поступило это печальное известие, в которое я до самого вечера не мог — на чисто эмоциональном уровне — просто поверить. Я не мог это принять, что он погиб...» — сказал Усс.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», церемонию прощания с Евгением Зиничевым также посетил директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов.