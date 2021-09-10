В Москве в преддверии Дня города промыли фонтаны и памятники
- ©портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Об этом сообщает «Москва 24».
Бирюков рассказал, что каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную.
По его словам, дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Помимо этого, ко Дню города в столице привели в порядок цветники.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.