В Москве в преддверии Дня города промыли фонтаны и памятники

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что накануне Дня города, который в этом году отметят 11—12 сентября, в столице промыли тоннели, мосты, фонтаны, памятники и другие объекты.
В Москве в преддверии Дня города промыли фонтаны и памятники
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Об этом сообщает «Москва 24».

Бирюков рассказал, что каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную.

По его словам, дорожные службы промыли знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.

Помимо этого, ко Дню города в столице привели в порядок цветники.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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