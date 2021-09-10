В Крыму дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» уничтожили объекты условного противника
- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ».
«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) важных объектов гражданского сектора экономики полуострова», — говорится в сообщении ЧФ.
Расчёты дивизионов обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели условного противника, выполнив электронные пуски ракет.
Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.