В Крыму дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» уничтожили объекты условного противника

Боевые расчёты дивизионов С-400 «Триумф» в Крыму уничтожили воздушные объекты условного противника, сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.

Об этом пишет «Крыминформ».

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) важных объектов гражданского сектора экономики полуострова», — говорится в сообщении ЧФ.

Расчёты дивизионов обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели условного противника, выполнив электронные пуски ракет.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.