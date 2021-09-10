В Крыму дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» уничтожили объекты условного противника

Короткая ссылка
Боевые расчёты дивизионов С-400 «Триумф» в Крыму уничтожили воздушные объекты условного противника, сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота.
В Крыму дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» уничтожили объекты условного противника
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, провели учение по противовоздушной обороне (ПВО) важных объектов гражданского сектора экономики полуострова», — говорится в сообщении ЧФ.

Расчёты дивизионов обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели условного противника, выполнив электронные пуски ракет.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить