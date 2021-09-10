Специалист в области ЖКХ прокомментировала ситуацию с отопительными нормами

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Специалист в области ЖКХ Евгения Юнисова прокомментировала ситуацию с отопительными нормами.
Специалист в области ЖКХ прокомментировала ситуацию с отопительными нормами
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

В беседе с Life.ru она напомнила, что в соответствии с санитарными нормами температура в жилых помещениях не должна быть ниже +18 °С.

«Что такое среднесуточная — это днём может быть +16 °С, а ночью — около 0 °С. Если ночью ноль, то понятно, что в помещении не может быть +18 °С. И если вспомнить прошлую осень, хотя был и довольно тёплый сентябрь, всё равно было принято решение включить отопление раньше из-за сложной эпидемиологической обстановки», — сказала эксперт.

По её словам, вопрос больше в инерционности самой системы, и не стоит забывать, что в течение некоторых дней может стать теплее, и тогда нужно выключать — должно быть оперативное реагирование на погодные условия.

«И система отопления должна отвечать потребностям человека. Нужно более детально и тонко регулировать отопление», — добавила Юнисова.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в беседе с газетой «Известия» рассказал о правилах подачи отопления в квартиры.

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