Автоэксперт Колодочкин предостерёг водителей от привычки оставлять ключ в замке зажигания

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Автоэксперт Михаил Колодочкин предостерёг водителей от привычки оставлять ключ от автомобиля в замке зажигания.
Автоэксперт Колодочкин предостерёг водителей от привычки оставлять ключ в замке зажигания
  • Pixabay

Мошенники иногда караулят автомобили, напомнил он в беседе с Inforeactor.

«Неужели у водителей ещё есть сомнения! Это очень опасно и даже глупо. Я противоугонными системами занимаюсь уже десятки лет и постоянно напоминаю о важности бдительности. Всё меньше машин выпускаются с ключами зажигания, и охотников за ними стало только больше», — рассказал эксперт.

Угон машины происходит именно тогда, когда водитель расслабляется. Допускать ситуацию, когда ключ в замке зажигания, очень безответственно, заключил Колодочкин.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.

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