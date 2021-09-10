Автоэксперт Колодочкин предостерёг водителей от привычки оставлять ключ в замке зажигания

Автоэксперт Михаил Колодочкин предостерёг водителей от привычки оставлять ключ от автомобиля в замке зажигания.

Мошенники иногда караулят автомобили, напомнил он в беседе с Inforeactor.

«Неужели у водителей ещё есть сомнения! Это очень опасно и даже глупо. Я противоугонными системами занимаюсь уже десятки лет и постоянно напоминаю о важности бдительности. Всё меньше машин выпускаются с ключами зажигания, и охотников за ними стало только больше», — рассказал эксперт.

Угон машины происходит именно тогда, когда водитель расслабляется. Допускать ситуацию, когда ключ в замке зажигания, очень безответственно, заключил Колодочкин.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.