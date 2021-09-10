Банду грабителей задержали в Тюмени

Мужчины 20 и 25 лет задержаны сотрудниками полиции Тюмени за серию краж и грабежей. В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что на счету подозреваемых пока 13 эпизодов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ранее судимый 20-летний местный житель и 25-летний житель Нижнетавдинского района подозреваются в совершении 13 краж и грабежей на территории Тюмени. Общая сумма ущерба — более 150 тыс. рублей. При совершении преступлений молодые люди угрожали жертвам ножом и похищали у них телефоны, кошельки и украшения», — рассказали в пресс-службе.

Обвиняемые находятся под арестом. Судить их будут по трём статьям — за кражи, грабежи и мошенничества.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Иркутске вынесли приговор членам банды, которая занималась вымогательством, незаконным оборотом оружия и похищением людей.