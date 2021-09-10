Голикова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения.
Голикова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
  • РИА Новости

В ходе совещания в Республике Мордовия по актуальным вопросам развития здравоохранения Голикова заявила, что «беспрецедентный проект по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжаться до 2025 года включительно».

«Если даже к этому моменту мы будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, то мы к этому готовы», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить