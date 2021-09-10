Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения.

В ходе совещания в Республике Мордовия по актуальным вопросам развития здравоохранения Голикова заявила, что «беспрецедентный проект по модернизации первичного звена здравоохранения будет продолжаться до 2025 года включительно».

«Если даже к этому моменту мы будем понимать, что срок надо продлить или дополнительно увеличить ассигнования, то мы к этому готовы», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на закупку медоборудования в Подмосковье выделили 7,5 млрд рублей.