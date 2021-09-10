Опубликован рейтинг городов, в которых россияне чаще всего бронировали отели летом

Сервис OneTwoTrip проанализировал данные бронирований клиентов за период с 1 июня по 31 августа текущего года и опубликовал список городов, в которых россияне чаще всего останавливались в отелях.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, на первом месте в списке Москва — 16,9% бронирований.

На втором месте Санкт-Петербург с 11,2%, на третьем — Сочи с 5,5% заказов. Отмечается, что это на 40% меньше, чем летом прошлого года.

Из всего арендованного жилья 3,5% оказалось в Казани, 2,3% — в Екатеринбурге, 1,9% — в Ростове-на-Дону, 1,8% — в Краснодаре, 1,6% — в Новосибирске, 1,5% — в Нижнем Новгороде, 1,4% — в Воронеже.

Как ранее сообщало URA.RU, Свердловская область вошла в топ самых популярных направлений для путешествий в бархатный сезон.