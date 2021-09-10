Ликсутов рассказал об эффективности МЦК

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в день пятилетия МЦК рассказал, что запуск Московского центрального кольца (МЦК) улучшил транспортную доступность для 3 млн человек.

Об этом он сообщил в беседе с «Москвой 24».

«Запуск МЦК не только улучшил транспортную доступность 34 районов Москвы и 3 млн человек, но и обеспечил связь районов за счёт создания удобных и, что особенно всегда отмечает мэр Москвы, безопасных переходов через железную дорогу. В районы, в которых ранее не было станций классического метро, с запуском МЦК пришло новое — наземное», — сказал Максим Ликсутов.

Общая длина МЦК составляет 54 км, работает 31 станция с пересадками на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савёловского и Смоленского направлений Московской железной дороги, а также на близлежащие станции метро.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.