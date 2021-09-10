Пореченков назвал Зиничева настоящим героем и патриотом

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Российский актёр Михаил Пореченков пришёл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
Пореченков назвал Зиничева настоящим героем и патриотом
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В разговоре с телеканалом «360» артист отметил, что глава МЧС до последнего выполнял человеческий и профессиональный долг.

«Настоящий герой, мужчина. До конца выполнял свой долг человеческий, мужской и на работе. Мы были знакомы, он часто приходил в театр. Мы общались. Замечательный человек был, который разбирался и в искусстве, и в истории. Настоящим патриотом и мужиком был. Очень жалко», — сказал Пореченков.

Как ранее передавало ФАН, церемонию прощания с Евгением Зиничевым посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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